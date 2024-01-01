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Сьогодні, 19:20
 0
Суд скасував протиправний припис про заборону будівництва у Луцьку на Кафедральній
Сьогодні, 18:31
 0
ЄС готовий до припинення транзиту російського газу з 1 січня
Сьогодні, 18:21
 0
Читати оперативні новини Волині в Telegram
Сьогодні, 18:15
 0
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
Сьогодні, 17:26
 0
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