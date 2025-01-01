ЛУЦЬК АТАКУЮТЬ «ШАХЕДИ»: ЧУТИ ВИБУХИ

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Сьогодні, 04:19
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ЛУЦЬК АТАКУЮТЬ «ШАХЕДИ»: ЧУТИ ВИБУХИ
Сьогодні, 03:35
 0
Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
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