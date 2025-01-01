ЛУЦЬК АТАКУЮТЬ «ШАХЕДИ»: ЧУТИ ВИБУХИ
Сьогодні, 03:35
Читати оперативні новини в Telegram
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ворог атакує: в Луцьку було чути вибухи
Сьогодні, 05:04
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Сьогодні, 04:19
ЛУЦЬК АТАКУЮТЬ «ШАХЕДИ»: ЧУТИ ВИБУХИ
Сьогодні, 03:35
Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
Сьогодні, 01:44
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00