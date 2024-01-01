⚡️росія завдає ракетного удару: тривога по всій Україні

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⚡️росія завдає ракетного удару: тривога по всій Україні
Сьогодні, 08:22
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У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види загроз
Сьогодні, 08:20
 0
Співачка Klavdia Petrivna на музичній премії розсекретила свою особу
Сьогодні, 07:11
 0
Книжковий Арсенал: дати проведення фестивалю у 2024 році
Сьогодні, 05:12
 0
На Волині у зав'язаному пакеті на смітник викинули котеня
Сьогодні, 03:15
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