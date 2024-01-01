⚡️Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну

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Сьогодні, 05:17
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На благодійному ярмарку у Ратному зібрали понад 120 тисяч гривень
Сьогодні, 03:03
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Речник Путіна зробив заяву про тривалість війни в Україні
Сьогодні, 01:30
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