Ракетний удару по Хмельницькому: пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених

Ракетний удару по Хмельницькому: пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених
Внаслідок ранкового обстрілу Хмельницького 18 лютого пошкоджені десять цивільних багатоповерхівок, поранені двоє людей, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Про це йшлося в ефірі телемарафону, передає Українська правда.

Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані.

"Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб", – зазначив Симчишин.

Є двоє поранених – поранення незначні.

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Теги: Хмельницький, ракетний удар, Олександр Симчишин
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