Ірина Верещук із робочим візитом відвідала Волинь

Ірина Верещук, яка сьогодні, 18 лютого, перебуває на Волині.



Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму



«Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб реалізовує НЕФКО за кошти Європейського Союзу. Загалом проєктом передбачено утеплення та оздоблення фасадів, заміну покрівлі, внутрішні роботи, перепланування площ під кухні, душові кімнати, заміна склопакетів, влаштування мереж водопостачання та водовідведення, електроосвітлення, систем опалення, вентиляції та кондиціонування», – йдеться у повідомленні.





Тож Ірина Верещук ознайомилась із візуалізацією проєкту, поспілкувалась із головним підрядником та оглянула будівельні роботи. Щодня на будмайданчику працює понад 60 людей, тож завершити та здати об’єкт планують до кінця червня 2023 року. Як наслідок, це дозволить забезпечити дахом над головою 180 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку реконструюють учбовий корпус під житло для внутрішніх переселенців. Із ходом будівельних робіт ознайомилась віцепрем’єрка України-міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яка сьогодні, 18 лютого, перебуває на Волині.Про це повідомляє очільник Волинської ОВАу своєму Телеграм-каналі «Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб реалізовує НЕФКО за кошти Європейського Союзу. Загалом проєктом передбачено утеплення та оздоблення фасадів, заміну покрівлі, внутрішні роботи, перепланування площ під кухні, душові кімнати, заміна склопакетів, влаштування мереж водопостачання та водовідведення, електроосвітлення, систем опалення, вентиляції та кондиціонування», – йдеться у повідомленні.Тож Ірина Верещук ознайомилась із візуалізацією проєкту, поспілкувалась із головним підрядником та оглянула будівельні роботи. Щодня на будмайданчику працює понад 60 людей, тож завершити та здати об’єкт планують до кінця червня 2023 року. Як наслідок, це дозволить забезпечити дахом над головою 180 осіб.

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