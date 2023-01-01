ЗСУ відбили 12 атаку російських окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області.Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а пдрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.