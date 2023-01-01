За Незалежність України віддали життя двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 09:54
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинули двоє волинян – Володимир Какалюк із села Краснилівка Камінь-Каширської ТГ і Віктор Какалюк із Нуйна Сошичненської ТГ.
Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.
У районі оголошена тижнева жалоба. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про оголошення на території району тижневої жалоби – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 лютого.
Спочивайте з миром, Герої! Глибокі співчуття рідним!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.
У районі оголошена тижнева жалоба. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про оголошення на території району тижневої жалоби – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 лютого.
Спочивайте з миром, Герої! Глибокі співчуття рідним!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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