За Незалежність України віддали життя двоє Героїв з Волині

Володимир Какалюк із села Краснилівка Камінь-Каширської ТГ і Віктор Какалюк із Нуйна Сошичненської ТГ.



Про це



У районі оголошена тижнева жалоба. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про оголошення на території району тижневої жалоби – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 лютого.



Спочивайте з миром, Герої! Глибокі співчуття рідним!

Віктор Какалюк

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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