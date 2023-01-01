За Незалежність України віддали життя двоє Героїв з Волині

За Незалежність України віддали життя двоє Героїв з Волині
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинули двоє волинян – Володимир Какалюк із села Краснилівка Камінь-Каширської ТГ і Віктор Какалюк із Нуйна Сошичненської ТГ.

Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.

У районі оголошена тижнева жалоба. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про оголошення на території району тижневої жалоби – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 лютого.

Спочивайте з миром, Герої! Глибокі співчуття рідним!
Віктор Какалюк
Віктор Какалюк

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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