Була у свідомості: 16-річній волинянці провели складну операцію на головному мозку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку 16-річній дівчині провели операцію в свідомості на головному мозку. Випадок був дуже складний.
Про це розповів луцький нейрохірург Михайло Ловга на своїй сторінці у Фейсбук.
Показами до такого виду втручання було розташування проблемної ділянки в головному мозку (пухлина з крововиливом) близько до функціонально важливих зон мозку (тих ділянок, які дають можливість рухати кінцівками, відчувати, і основне - розмовляти).
"Наша пацієнтка - 16-річна Діана. Це просто неймовірна дівчина - довговолоса красуня, яка професійно плаває і так само професійно стріляє з пневматичного пістолету. Кілька тижнів тому у неї раптово виник епізод затерпання половини тіла, потім поступово епізоди втрати свідомості та часом порушення мови", - розповідає лікар.
На МРТ виявили пухлину головного мозку з крововиливом в лівій домінуючій (важливішій) півкулі, в якій, власне, окрім центрів, які рухають кінцівками однієї половини тіла, розташований дуже важливий центр мови.
"Саме тому єдиний варіант врятувати здатність розмовляти можна тільки провівши таке втручання у свідомості. Тобто під час операції на головному мозку потрібно розбудити пацієнта. Потрібно не просто розбудити, а ще й знайти центр мови, який у кожного з нас розташований по-своєму, а тоді видалити пухлину за короткий час пробудження (близько години). І після цього знову ввести в наркоз", - розповідає Ловга.
Діана вже через годину після операції вільно розмовляє, звичайно рухає усіма кінцівками і ні на що не скаржиться.
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Про це розповів луцький нейрохірург Михайло Ловга на своїй сторінці у Фейсбук.
Показами до такого виду втручання було розташування проблемної ділянки в головному мозку (пухлина з крововиливом) близько до функціонально важливих зон мозку (тих ділянок, які дають можливість рухати кінцівками, відчувати, і основне - розмовляти).
"Наша пацієнтка - 16-річна Діана. Це просто неймовірна дівчина - довговолоса красуня, яка професійно плаває і так само професійно стріляє з пневматичного пістолету. Кілька тижнів тому у неї раптово виник епізод затерпання половини тіла, потім поступово епізоди втрати свідомості та часом порушення мови", - розповідає лікар.
На МРТ виявили пухлину головного мозку з крововиливом в лівій домінуючій (важливішій) півкулі, в якій, власне, окрім центрів, які рухають кінцівками однієї половини тіла, розташований дуже важливий центр мови.
"Саме тому єдиний варіант врятувати здатність розмовляти можна тільки провівши таке втручання у свідомості. Тобто під час операції на головному мозку потрібно розбудити пацієнта. Потрібно не просто розбудити, а ще й знайти центр мови, який у кожного з нас розташований по-своєму, а тоді видалити пухлину за короткий час пробудження (близько години). І після цього знову ввести в наркоз", - розповідає Ловга.
Діана вже через годину після операції вільно розмовляє, звичайно рухає усіма кінцівками і ні на що не скаржиться.
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