ДТП у Луцьку: одна за автівок перевернулася. ФОТО

ДТП у Луцьку: одна за автівок перевернулася. ФОТО
У Луцьку на вулиці Соборності біля ресторану «Княжий двір» сталася аварія за участю двох авто. На місті ДТП працюють медики «швидкої» та поліція.

Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

Як повідомив кореспондент ВСН з місця події, одна з автівок перевернулася. Є постраждалі.

Наразі місце аварії огородили.

Деталі - згодом.
ДТП у Луцьку: одна за автівок перевернулася. ФОТО
ДТП у Луцьку: одна за автівок перевернулася. ФОТО
ДТП у Луцьку: одна за автівок перевернулася. ФОТО



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Теги: Луцьк, ДТП, Соборності
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