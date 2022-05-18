Президент Сербії Вучич заяивив, що сербські найманці з ПВК «Вагнер» відправляться за ґрати після повернення додому

Президент Сербії Вучич заяивив, що сербські найманці з ПВК «Вагнер» відправляться за ґрати після повернення додому
Очільник Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК «Вагнер», які воюють проти України.

Це він сказав в інтерв'ю Politico, передає Главком.

«Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ», – зазначив Вучич.

Politico пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово.

Тоді президент Сербії назвав протестувальників «антисербами» та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.


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Теги: ПВК Вагнер, Вучич, Сербія
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