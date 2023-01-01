7 березня на Волині: гортаючи календар

Лесі Волинець (на фото) та ексдепутата Луцької міськради Сергія Були.



Сьогодні день ангела святкують чоловіки з ім’ям Опанас, Пилип та В’ячеслав.



Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, достатку в усьому та здійснення усього задуманого.



7 березня 1994 року відбувся візит до Луцька Патріарха Київського і всієї України-Руси Володимира (Романюка) та його заступника митроплита Філарета (Денисенка).

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