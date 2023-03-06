6 березня на Волині: гортаючи календар





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Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +1°.



Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Тимофія, пустельника. У народі Тимофія називали Весновієм і говорили: "Як не злися хурделиця, все весною повіває", "Дожити до Весновія, а там зима не страшна". Цей день відзначався першими сонячними відлигами. Про погоду судили і за допомогою вітру: якщо у цей день теплі вітри, то і весна буде теплою. У цей час розпочинається рух соку у кленах і березах.

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