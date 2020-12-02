У селищі на Волині зарізали жінку





Про це пише



Попередньо встановлено, що її зарізав співмешканець. Поліцейські уже затримали підозрюваного.



Зазначається, що пара зловживала спиртними напоями. Неодноразово між ними виникали бійки.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В районі дач у селищі Благодатному знайши жінку без ознак життя в калюжі крові.Про це пише Нововолинськ. com.ua Попередньо встановлено, що її зарізав співмешканець. Поліцейські уже затримали підозрюваного.Зазначається, що пара зловживала спиртними напоями. Неодноразово між ними виникали бійки.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію