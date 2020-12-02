У селищі на Волині зарізали жінку
Сьогодні, 15:50
В районі дач у селищі Благодатному знайши жінку без ознак життя в калюжі крові.
Про це пише Нововолинськ. com.ua.
Попередньо встановлено, що її зарізав співмешканець. Поліцейські уже затримали підозрюваного.
Зазначається, що пара зловживала спиртними напоями. Неодноразово між ними виникали бійки.
Деталі згодом.
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Про це пише Нововолинськ. com.ua.
Попередньо встановлено, що її зарізав співмешканець. Поліцейські уже затримали підозрюваного.
Зазначається, що пара зловживала спиртними напоями. Неодноразово між ними виникали бійки.
Деталі згодом.
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