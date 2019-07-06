«Волиньелектрозбут» повернув в бюджет 300 тисяч

Господарський суд Волинської області задовольнив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради про стягнення із ТзОВ «Волиньелектрозбут» понад 316 тисяч гривень, які підприємство зайво отримало із бюджету.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.Прокурори з'ясували, що у січні 2021 року за результатами тендеру між Управлінням Ковельської міської ради та постачальником укладено договір про надання послуг.Згодом сторони уклали сім додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась на 60 % за відсутності для того підстав.У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.У суді прокурори домоглися стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету.