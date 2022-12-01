Після обміну полоненими додому повернуться три захисники з Волині





Про це Юрій Погуляйко.



"Вадим Горбань, Олександр Мерчук та Вадим Сущик перебували у полоні з травня минулого року. Дякуємо Героям за захист та вітаємо вдома!", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 7 березня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після обміну, що відбувся сьогодні, 7 березня, додому повернуться три волинянина. Усі були оборонцями Маріуполя.Про це повідомив очільник Волинської ОВАтаперебували у полоні з травня минулого року. Дякуємо Героям за захист та вітаємо вдома!", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 7 березня під час обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 130 людей - 126 захисників та 4 захисниць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію