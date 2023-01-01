У Луцькому районі зіткнулися автівки: четверо людей постраждали

У Луцькому районі зіткнулися автівки: четверо людей постраждали
У селі Кременець Луцького району сталася дорожня автопригода. Четверо людей постраждали.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Свідки аварії зазначили, що вранці 16 березня у селі Кременець унаслідок автопригоди затисло людину.

Як повідомила речниця пресслужби ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, виклик про ДТП надійшов о 8.30. Відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

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Теги: Луцький район, ДТП
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