У Луцькому районі зіткнулися автівки: четверо людей постраждали





Про це



Свідки аварії зазначили, що вранці 16 березня у селі Кременець унаслідок автопригоди затисло людину.



Як повідомила речниця пресслужби ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, виклик про ДТП надійшов о 8.30. Відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.



На місці події працює слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Кременець Луцького району сталася дорожня автопригода. Четверо людей постраждали.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Свідки аварії зазначили, що вранці 16 березня у селі Кременець унаслідок автопригоди затисло людину.Як повідомила речниця пресслужби ГУНП у Волинській області, виклик про ДТП надійшов о 8.30. Відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.На місці події працює слідчо-оперативна група.

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