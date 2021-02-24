Волинянка народила дівчинку у легковику по дорозі до пологового





Про це



Диспетчер вияснила, що жінку намагались транспортувати до пологового відділення закладу охорони здоров’я приватним автомобілем.



Бригада Володимирського відділення ЕМД виїхала на зустріч автомобілю з вагітною, але перенести вагітну у санітарний транспорт не встигли, пологи розпочалися у приватному автомобілі.



У жінки це вже четверті пологи. Завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. Народилася здорова дівчинка.



Після пологів, породіллю з дитиною перенесли в автомобіль ЕМД і продовжили рух до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 березня 2023 року об 18 год. 19 хв. до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що у вагітної почалися пологи.Про це повідомили у Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Диспетчер вияснила, що жінку намагались транспортувати до пологового відділення закладу охорони здоров’я приватним автомобілем.Бригада Володимирського відділення ЕМД виїхала на зустріч автомобілю з вагітною, але перенести вагітну у санітарний транспорт не встигли, пологи розпочалися у приватному автомобілі.У жінки це вже четверті пологи. Завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. Народилася здорова дівчинка.Після пологів, породіллю з дитиною перенесли в автомобіль ЕМД і продовжили рух до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я.

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