Волинянка народила дівчинку у легковику по дорозі до пологового
Сьогодні, 13:13
18 березня 2023 року об 18 год. 19 хв. до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що у вагітної почалися пологи.
Про це повідомили у Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Диспетчер вияснила, що жінку намагались транспортувати до пологового відділення закладу охорони здоров’я приватним автомобілем.
Бригада Володимирського відділення ЕМД виїхала на зустріч автомобілю з вагітною, але перенести вагітну у санітарний транспорт не встигли, пологи розпочалися у приватному автомобілі.
У жінки це вже четверті пологи. Завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. Народилася здорова дівчинка.
Після пологів, породіллю з дитиною перенесли в автомобіль ЕМД і продовжили рух до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я.
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Про це повідомили у Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Диспетчер вияснила, що жінку намагались транспортувати до пологового відділення закладу охорони здоров’я приватним автомобілем.
Бригада Володимирського відділення ЕМД виїхала на зустріч автомобілю з вагітною, але перенести вагітну у санітарний транспорт не встигли, пологи розпочалися у приватному автомобілі.
У жінки це вже четверті пологи. Завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. Народилася здорова дівчинка.
Після пологів, породіллю з дитиною перенесли в автомобіль ЕМД і продовжили рух до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я.
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