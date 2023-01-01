У Луцьку прибула сіль для очистки води зі США. ФОТО

У Луцьку прибула сіль для очистки води зі США. ФОТО
У рамках допомоги від Агентства з міжнародного розвитку США (USAID), Луцька міська територіальна громада розпочала отримувати технічну сіль для очищення води в системах теплопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

Зазначили, що Луцьк отримає 200 тонн технічної солі від американських партнерів.

«Ця сіль використовується для забезпечення безперебійної роботи котельного обладнання, систем водопідготовки, а також для регенерації фільтрів, що дозволить ДКП «Луцьктепло» і надалі якісно забезпечувати обігрів осель в поточному і наступному опалювальних сезонах», – повідомили у громаді.

Наголосили, що співпраця відбувається в рамках Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Луцькою міською радою і Проєктом енергетичної безпеки USAID (ПЕБ). Підрядником виступає компанія Tetra Tech ES, Inc.
У Луцьку прибула сіль для очистки води зі США. ФОТО
У Луцьку прибула сіль для очистки води зі США. ФОТО

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Теги: сіль, очистка води, США
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