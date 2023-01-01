Вибух у Джанкої у Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК», – ГУР

Вибух у Джанкої у Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК», – ГУР
Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

У ГУР додали, що ракети були знищені під час їхнього транспортування залізницею.

"Крилаті ракети “Калібр НК” призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських, - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що такі вибухи готують український Крим до деокупації.

Нагадаємо, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали вибухи.

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Теги: Росія, Україна, війна, Крим
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