Вибух у Джанкої у Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК», – ГУР





Про це



У ГУР додали, що ракети були знищені під час їхнього транспортування залізницею.



"Крилаті ракети “Калібр НК” призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських, - йдеться в повідомленні.



У розвідці зазначили, що такі вибухи готують український Крим до деокупації.



Нагадаємо, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали вибухи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”.Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.У ГУР додали, що ракети були знищені під час їхнього транспортування залізницею."Крилаті ракети “Калібр НК” призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських, - йдеться в повідомленні.У розвідці зазначили, що такі вибухи готують український Крим до деокупації.Нагадаємо, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали вибухи.

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