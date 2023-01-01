Вибух у Джанкої у Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК», – ГУР
Сьогодні, 10:21
Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
У ГУР додали, що ракети були знищені під час їхнього транспортування залізницею.
"Крилаті ракети “Калібр НК” призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських, - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначили, що такі вибухи готують український Крим до деокупації.
Нагадаємо, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали вибухи.
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Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
У ГУР додали, що ракети були знищені під час їхнього транспортування залізницею.
"Крилаті ракети “Калібр НК” призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських, - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначили, що такі вибухи готують український Крим до деокупації.
Нагадаємо, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали вибухи.
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