Скільки військових РФ знаходиться на території Білорусі

Скільки військових РФ знаходиться на території Білорусі
Російська окупаційна армія зменшила чисельність свого угруповання на території Білорусі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Слово і Діло.

За його словами, зараз у Білорусі перебувають трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців країни-окупанта. Вони проходять військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але, як ми бачимо, Білорусь не припиняє підтримувати росію в цій війні. І, власне, продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підрозділів РФ. За нашими даними, зараз там перебувають трохи більше 4 тисяч російських військових», – розповів Демченко.

За його словами, зменшення білоруського угруповання пов'язане, насамперед, з тим, що росія перекинула частину військ з цього напрямку на схід України.

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Теги: військові РФ, Білорусь
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