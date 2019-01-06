У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів, – мер

У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів, – мер
Сьогодні, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів окупантів.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

«Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зазначається, що в Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

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Теги: Маріуполь, вибух
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