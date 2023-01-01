На «Ягодині» тимчасово призупинять рух вантажівок
Сьогодні, 10:47
У пункті пропуску «Ягодин» 27 березня в період з 10:00 до 11:30 проведуть перезавантаження сервера баз даних.
Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.
У зв’язку з цим рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Ягодин» в обох напрямках впродовж зазначеного часу буде тимчасово призупинений.
Автобуси оформлятимуться у звичному порядку.
Громадян врахувати цю інформацію та з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.
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Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.
У зв’язку з цим рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Ягодин» в обох напрямках впродовж зазначеного часу буде тимчасово призупинений.
Автобуси оформлятимуться у звичному порядку.
Громадян врахувати цю інформацію та з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.
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