Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів, - Череватий

Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів, - Череватий
Бахмут і його околиці залишаються головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні. Саме там противник зосереджує свої основні зусилля.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, LB.ua.

"За цю добу в районі Бахмута, у районі населених пунктів Богданівка, Іванівське ворог здійснив 163 обстріли різними типами ствольної та реактивної артилерії, відбулося 19 бойових зіткнень та три авіаудари. У районі самого Бахмута - 30 обстрілів, 17 бойових зіткнень", - сказав Череватий.

Він поінформував, що за добу в зазначеному районі знищено 124 окупантів, ще 149 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

Череватий 26 березня заявив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію навколо Бахмута. Зменшилася кількість ворожих штурмів, але не виключено, що росіяни проводять маневр резервами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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