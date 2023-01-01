Сьогодні на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Анатолієм Пивоварчуком

Анатолієм Пивоварчуком.



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"Сьогодні близько обіду очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого Героя Анатолія Пивоварчука із с.Рудка-Червинська. Про точний час буде повідомлено додатково. Сьогодні пройде церемонія прощання з Анатолієм Михайловичем, у місцевому храмі с.Рудка-Червинська відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі. Вічна пам'ять нашому Захиснику, який поліг за Україну. Пам'ятаймо, якою високою ціною здобувається наша незалежність. Шануймо кожного Героя, який віддав найдорожче заради майбутнього України і кожного з нас", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 квітня, у Прилісненській громаді прощатимуться із ГероємПро це повідомили у громаді."Сьогодні близько обіду очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого Героя Анатолія Пивоварчука із с.Рудка-Червинська. Про точний час буде повідомлено додатково. Сьогодні пройде церемонія прощання з Анатолієм Михайловичем, у місцевому храмі с.Рудка-Червинська відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі. Вічна пам'ять нашому Захиснику, який поліг за Україну. Пам'ятаймо, якою високою ціною здобувається наша незалежність. Шануймо кожного Героя, який віддав найдорожче заради майбутнього України і кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

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