Сили обоорни України відбили понад 40 атак росіян: яка ситуація на фронті 7 квітня





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 40 атак противника.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.



На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.



На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.



На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.



На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.



На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогіря та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.



Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.



Крім того,



Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 40 атак противника.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогіря та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога.

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