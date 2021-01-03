Жителі волинського села заспівали гімн на камеру: ролик набрав понад 2 мільйони переглядів





Як розповіла Світлана Гончаревич, ролик відзняла 10 березня, до Дня Державного Гімну. У селі живе пів тисячі людей, до запису відео долучилися майже 20.



Відео поширила у facebook місцева районна газета, за тиждень ролик став популярним. "Те, що відео набрало таку велику кількість переглядів, і вподобайок, я думаю, те, що наша свідомість, прозріла. І ми дійсно стаємо патріотами своєї країни, не на словах, не в вишиванках, а направду", – говорить Світлана Гончаревич.



Родзинкою відео, – каже Світлана Гончаревич, – стали дві подруги-пенсіонерки Лідія Омелянівна і Тамара Яківна, обом – за сімдесят, вони беруть активну участь у культурному житті села.



Зі слів пенсіонерок, заспівати славень директорка Будинку культури попросила їх біля місцевої крамниці.



"Ми вийшли з магазину, хліб купляли, підійшла до нас директорка БК, каже: "Чи ви знаєте, яке сьогодні свято"? – Знаємо. Тож телевізор дивимось", – пригадує Лідія Омелянівна.



Потрапила на відео і Оксана Гаврук. Того дня вона вела свою шестирічну доньку у дитячий садок. Каже: донька знає гімн з чотирьох років, заспівали його удвох.



"Йду на репетицію, беру її з собою, я співаю, і вона співає. І вдома співаємо. Я не вірила, я пару раз там перегортала… В захваті, що так люди дивляться, і знають і співають. І навіть член НАТО з Литви, не тільки вподобала, а ще й поширила", – говорить Оксана Гаврук.



Як додала Світлана Гончаревич, усі кого вона просила заспівати на камеру телефона – знали слова Державного Гімну напам’ять і виконували його із задоволенням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад два мільйони переглядів, понад двісті тисяч лайків та більше чотирьох тисяч коментарів набрало відео жителів села Сокіл Рожищенської громади, які заспівали Гімн України.Як розповіла Суспільному керівниця місцевого Будинку культури, ролик відзняла 10 березня, до Дня Державного Гімну. У селі живе пів тисячі людей, до запису відео долучилися майже 20.Відео поширила у facebook місцева районна газета, за тиждень ролик став популярним. "Те, що відео набрало таку велику кількість переглядів, і вподобайок, я думаю, те, що наша свідомість, прозріла. І ми дійсно стаємо патріотами своєї країни, не на словах, не в вишиванках, а направду", – говорить Світлана Гончаревич.Родзинкою відео, – каже Світлана Гончаревич, – стали дві подруги-пенсіонерки, обом – за сімдесят, вони беруть активну участь у культурному житті села.Зі слів пенсіонерок, заспівати славень директорка Будинку культури попросила їх біля місцевої крамниці."Ми вийшли з магазину, хліб купляли, підійшла до нас директорка БК, каже: "Чи ви знаєте, яке сьогодні свято"? – Знаємо. Тож телевізор дивимось", – пригадує Лідія Омелянівна.Потрапила на відео іТого дня вона вела свою шестирічну доньку у дитячий садок. Каже: донька знає гімн з чотирьох років, заспівали його удвох."Йду на репетицію, беру її з собою, я співаю, і вона співає. І вдома співаємо. Я не вірила, я пару раз там перегортала… В захваті, що так люди дивляться, і знають і співають. І навіть член НАТО з Литви, не тільки вподобала, а ще й поширила", – говорить Оксана Гаврук.Як додала Світлана Гончаревич, усі кого вона просила заспівати на камеру телефона – знали слова Державного Гімну напам’ять і виконували його із задоволенням.

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