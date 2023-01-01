Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей
Сьогодні, 10:09
Сьогодні, 11 квітня, о 07:47 до служби 101 надійшло повідомлення про задимлення в будівлі спорткомплексу на вулиці Кравчука у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За викликом прибула чергова варта 25-ї ДПРЧ та відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.
Рятувальники здійснили евакуацію з сильно задимленого приміщення другого поверху 4-х дорослих по висувній драбині та двох дітей (дошкільного віку) із використання захисних апаратів на стисненому повітрі.
Також врятовано хом'ячка, що є домашнім улюбленцем однієї з врятованих дітей - за це дівчинка особисто подякувала рятувальникам!
Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За викликом прибула чергова варта 25-ї ДПРЧ та відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.
Рятувальники здійснили евакуацію з сильно задимленого приміщення другого поверху 4-х дорослих по висувній драбині та двох дітей (дошкільного віку) із використання захисних апаратів на стисненому повітрі.
Також врятовано хом'ячка, що є домашнім улюбленцем однієї з врятованих дітей - за це дівчинка особисто подякувала рятувальникам!
Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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