У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень 10 квітень





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"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.



Постанову вніс народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль.



Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Йдеться про законопроект №8312.



Як пояснював нардеп Железняк, надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств.



За його словами, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно буде змінювати бюджет, адже передбачене скорочення зарплат не покриє всі витрати: Україна в день на виплати військовим витрачала 2,7 мільярда гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і посадовим особам служби цивільного захисту.Про це повідомляє УНІАН "Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради", - зазначив народний депутатПостанову вніс народний депутат від партії "Голос"Нагадаємо,Йдеться про законопроект №8312.Як пояснював нардеп Железняк, надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств.За його словами, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно буде змінювати бюджет, адже передбачене скорочення зарплат не покриє всі витрати: Україна в день на виплати військовим витрачала 2,7 мільярда гривень.

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