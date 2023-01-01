Понад півтисячі сонячних модулів, вартістю понад 1, 3 мільйона гривень, намагались провезти через «Ягодин»

Понад півтисячі сонячних модулів, вартістю понад 1, 3 мільйона гривень, намагались провезти через «Ягодин»
Понад півтисячі сонячних модулів, вартістю понад 1,3 млн грн, намагалися незаконно ввезти в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

На митному посту «Ягодин» працівники Волинської митниці спільно з колегами із Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби звернули увагу на консолідований вантаж, що за товаросупровідними документами мав містити стикозварювальні апарати, інвертори та інше надпровідне електричне обладнання для цивільного використання. Декларант стверджував, що ввозить усе для власних потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю.

Однак під час повного митного огляду з відкриттям та перерахунком вантажних місць зазначеного у декларації товару митники не знайшли. Натомість виявили комерційну партію - 538 штук незадекларованих сонячних модулів силою струму в 5А.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом надання неправдивих відомостей щодо найменування товарів), санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Остаточне рішення про притягнення порушника до відповідальності прийматиме суд.

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Теги: Волинська митниця
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