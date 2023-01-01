В 19 пішов добровольцем воювати: історія бійця волинської тероборони, який служить на Сході
Сьогодні, 19:20
Старший солдат Олексій служить на посаді стрільця стрілецької роти і є одним із наймолодших бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України.
Історією поділилися на фейсбук-сторінці 100-ї окремої бригади територіальної оборони.
Нині хлопцеві лише 20 років, а 24 лютого 2022 року – коли він вранці добровольцем прийшов до військкомату – було тільки 19.
На той момент він встиг лишень закінчити школу і відслужити півтора року строкової служби у війську. І за три місяці після демобілізації – широкомасштабне вторгнення.
Олексій з багатодітної сім’ї, в якій зростає відразу десятеро дітей (п’ятеро хлопців і п’ятеро дівчат). До речі, серед братів – він найстарший.
До служби у війську юнак захоплювався грою у футбол та їздою на мотоциклі. Нині ж він з побратимами тримає оборону на одній із найгарячіших ділянок фронту.
– Олексію, а чи не буває так, що перебуваючи на позиціях під обстрілами, у голову лізуть зрадливі думки: міг не йти сюди добровольцем, не місити окопну багнюку, щохвилини не наражати на небезпеку своє життя – натомість спілкуватися з друзями, гуляти з дівчатами, одним словом насолоджуватися відносно мирним життям на рідній Волині?
– На війні буває тяжко, буває навіть дуже тяжко. Але знаєте, якби кожен взяв на озброєння таку життєву філософію і почав думати тільки про себе – що було б з Україною?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Історією поділилися на фейсбук-сторінці 100-ї окремої бригади територіальної оборони.
Нині хлопцеві лише 20 років, а 24 лютого 2022 року – коли він вранці добровольцем прийшов до військкомату – було тільки 19.
На той момент він встиг лишень закінчити школу і відслужити півтора року строкової служби у війську. І за три місяці після демобілізації – широкомасштабне вторгнення.
Олексій з багатодітної сім’ї, в якій зростає відразу десятеро дітей (п’ятеро хлопців і п’ятеро дівчат). До речі, серед братів – він найстарший.
До служби у війську юнак захоплювався грою у футбол та їздою на мотоциклі. Нині ж він з побратимами тримає оборону на одній із найгарячіших ділянок фронту.
– Олексію, а чи не буває так, що перебуваючи на позиціях під обстрілами, у голову лізуть зрадливі думки: міг не йти сюди добровольцем, не місити окопну багнюку, щохвилини не наражати на небезпеку своє життя – натомість спілкуватися з друзями, гуляти з дівчатами, одним словом насолоджуватися відносно мирним життям на рідній Волині?
– На війні буває тяжко, буває навіть дуже тяжко. Але знаєте, якби кожен взяв на озброєння таку життєву філософію і почав думати тільки про себе – що було б з Україною?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В 19 пішов добровольцем воювати: історія бійця волинської тероборони, який служить на Сході
Сьогодні, 19:20
Трагічна звістка перед Великоднем: біля Бахмута загинув Герой з Волині Олександр Савко
Сьогодні, 18:36
Війна з Росією забрала життя волинянина Володимира Ващука
Сьогодні, 17:22
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Медіа