В Кракові помер українець, який підпалив себе біля

В Кракові помер українець, який підпалив себе біля
У Кракові в госпіталі помер 62-річний українець, який 13 квітня підпалив себе біля генконсульства України

Смерть українця підтвердила речниця спеціалізованої лікарні імені Ридигера в Кракові Едита Пшибильська, повідомляє "Бабель", посилаючись на RMF24.

В опіково-пластичному центрі чоловіку зробили операцію, від самого початку його стан був критичним.

В день інциденту чоловік вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.

Після цього він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. Його госпіталізували в критичному стані.

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Теги: Краків, Україна, Польща, самопідпал, смерть
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