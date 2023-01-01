 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На фронті померли двоє військових із села Новостав

На фронті померли двоє військових із села Новостав
Боратинська громада втратила ще двох своїх земляків. 16 квітня на фронті під час виконання службових обов'язків померли двоє військовослужбовців із села Новостав.

Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади у фейсбуці.

Своє життя на війні втратили солдат Юрій Євгенович Галас 1984 року народження та молодший сержант Микола Миколайович Рощук 1980 року народження.

Про церемонію прощання з померлими повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїнів! Вічна їм пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загибель, війна, Юрій Галас, Микола Рощук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука
Сьогодні, 16:12
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький
14 квітень, 09:19
Повідомили про втрати ворога у живій силі та техніці за минулу добу
13 квітень, 09:35
Під час мінометрого обстрілу Бахмута загинув воїн з Волині
21 березень, 22:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:00
Офіс Омбудсмана виявив порушення у місцях проживання переселенців на Волині: як це коментують в ОВА
Сьогодні, 15:59
На фронті померли двоє військових із села Новостав
Сьогодні, 15:32
Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО
Сьогодні, 15:17
На Волині працівник психлікарні застрелив стаффордширського тер’єра
Сьогодні, 15:09
Схожі новини
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука
Сьогодні, 16:12
На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк
09 квітень, 16:29
На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук
23 березень, 20:19
Під час мінометрого обстрілу Бахмута загинув воїн з Волині Під час мінометрого обстрілу Бахмута загинув воїн з Волині
21 березень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки українських військових вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 16:43
 0
У майже 100 Клієнтських просторах 104.ua відкрили фотовиставки, присвячені «Року незламності»
Сьогодні, 16:17
 0
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука
Сьогодні, 16:12
 0
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:00
 0
Офіс Омбудсмана виявив порушення у місцях проживання переселенців на Волині: як це коментують в ОВА
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8