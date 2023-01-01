На фронті померли двоє військових із села Новостав
Сьогодні, 15:32
Боратинська громада втратила ще двох своїх земляків. 16 квітня на фронті під час виконання службових обов'язків померли двоє військовослужбовців із села Новостав.
Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади у фейсбуці.
Своє життя на війні втратили солдат Юрій Євгенович Галас 1984 року народження та молодший сержант Микола Миколайович Рощук 1980 року народження.
Про церемонію прощання з померлими повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїнів! Вічна їм пам'ять!
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Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади у фейсбуці.
Своє життя на війні втратили солдат Юрій Євгенович Галас 1984 року народження та молодший сержант Микола Миколайович Рощук 1980 року народження.
Про церемонію прощання з померлими повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїнів! Вічна їм пам'ять!
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