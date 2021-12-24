На Волині шукатимуть юних футбольни талантів під егідою УАФ та ФІФА
Сьогодні, 08:35
У Рівненській на громаді на Волині серед місцевих дітей шукатимуть талановитих футболістів під егідою УАФ та ФІФА.
Про це повідомляє очільник громади Юрій Фініковський.
У рамках пошуку футбольних талантів фахівці проведуть тестування учнів 2011-2016 р.н. під егідою ФІФА та Української Асоціації Футболу.
За тим розпочнуться заняття секцій із футболу, про які оголосять додатково.
"Завдання як і завжди - долучити дітей до здорового способу життя, організувати їх дозвілля і забрати від гаджетів та смартфонів! Дякуємо за підтримку та співпрацю ФЦ Ковель та нашому доброму другу Роману Лису", - написав голова громади.
Про усі деталі повідомлять учнів через дирекцію ліцеїв та гімназій громади, а також вчителів фізичного виховання і спорту.
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Про це повідомляє очільник громади Юрій Фініковський.
У рамках пошуку футбольних талантів фахівці проведуть тестування учнів 2011-2016 р.н. під егідою ФІФА та Української Асоціації Футболу.
За тим розпочнуться заняття секцій із футболу, про які оголосять додатково.
"Завдання як і завжди - долучити дітей до здорового способу життя, організувати їх дозвілля і забрати від гаджетів та смартфонів! Дякуємо за підтримку та співпрацю ФЦ Ковель та нашому доброму другу Роману Лису", - написав голова громади.
Про усі деталі повідомлять учнів через дирекцію ліцеїв та гімназій громади, а також вчителів фізичного виховання і спорту.
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