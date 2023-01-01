У МЗС назвали умови закінчення війни у 2023 роцц

У МЗС назвали умови закінчення війни у 2023 роцц
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що війна в нашій країні може завершитися до кінця цього року.

Для цього нам потрібно в 10 разів більше військової допомоги від партнерів. Про це Мельник написав у себе в Twitter, - повідомляє Obozrevatel.

Також це питання порушувалося в ток-шоу Суспільного "Новий відлік".


Мельник подякував нашим союзникам за підтримку, але зазначив, що цього недостатньо для того, щоб зупинити російську агресію. Він закликав партнерів виділити 1% свого ВВП на постачання зброї Україні.

"Закінчення війни значною мірою залежить від того, чи наші партнери перейдуть останні червоні лінії, які залишаються, аби не провокувати Путіна на можливий ядерний удар і інші страшні історії, які теоретично є можливими", – сказав заступник міністра.

Головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети далекої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни, резюмував Мельник.

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Теги: війна, Україна, МЗС
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