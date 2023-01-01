У Луцьку – подвійна аварія: зіткнулися два «фольксвагени» і «рено»





Про це у коментарі виданню



Як інформують правоохоронці, зіткнулися три автівки: «Фольксваген Джетта», «Рено Сандеро» та «Фольксваген Пасат». На щастя, обійшлося без травмованих.



Йдеться про те, що водій «рено» не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із «фольксвагеном джетта». В свою чергу водійка «фольксвагена пасат» не зреагувала на зміну дорожньої обстановки, не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з «рено».



Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.



Патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП на водіїв автомобілів «Рено» та «Фольксваген Пасат».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 квітня, подвійна аварія у Луцьку на вулиці Рівненській трапилася через недотримання безпечної дистанції двома автівками. На водіїв склали протоколи за недотримання правил дорожнього руху.Про це у коментарі виданню ВСН повідомили у патрульній поліції Волині.Як інформують правоохоронці, зіткнулися три автівки: «Фольксваген Джетта», «Рено Сандеро» та «Фольксваген Пасат». На щастя, обійшлося без травмованих.Йдеться про те, що водій «рено» не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із «фольксвагеном джетта». В свою чергу водійка «фольксвагена пасат» не зреагувала на зміну дорожньої обстановки, не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з «рено».Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.Патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП на водіїв автомобілів «Рено» та «Фольксваген Пасат».

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