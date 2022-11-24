Луцькі гвардійці отримали нового командира

Володимир Олійник.



Про це написав очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



«Сьогодні разом із заступниками провів зустріч із новопризначеним командиром військової частини 1141 Національної гвардії України Володимиром Олійником. До цього військовослужбовець працював в іншій області», – йдеться у повідомленні.



За словами Погуляйка, на зустрічі обговорили основні завдання, які сьогодні на порядку денному, та побажали якнайшвидше вникнути у роботу та успішно працювати на посаді.



З боку обласної військової адміністрації очільник запевнив у підтримці та співпраці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьким гвардійцям призначили нового командира. Ним ставПро це написав очільник Волинської ОВА«Сьогодні разом із заступниками провів зустріч із новопризначеним командиром військової частини 1141 Національної гвардії України Володимиром Олійником. До цього військовослужбовець працював в іншій області», – йдеться у повідомленні.За словами Погуляйка, на зустрічі обговорили основні завдання, які сьогодні на порядку денному, та побажали якнайшвидше вникнути у роботу та успішно працювати на посаді.З боку обласної військової адміністрації очільник запевнив у підтримці та співпраці.

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