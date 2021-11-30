Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка, на якого під час лісозаготівлі впало дерево
Сьогодні, 11:16
Трагедія трапилася у понеділок, 24 квітня, в лісовому масиві поблизу села Грушів.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Під час виконання робіт по лісозаготівлі на 39-річного працівника підприємства впало дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Деталі інциденту з’ясовує слідство.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Під час виконання робіт по лісозаготівлі на 39-річного працівника підприємства впало дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Деталі інциденту з’ясовує слідство.
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