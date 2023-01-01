Волинянин за 2500 доларів США допомагав виїхати ухилянтам до Польщі





Про це



У протиправній діяльності викрили 35-річного жителя Рованців. У листопаді 2022 року фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового грошового траншу.



За місцем проживання та перебування ділка проведено санкціоновані обшуки, вилучено 80 печаток, 23 штампи, бланки медичних довідок, грошові кошти.



В ході досудового слідства задокументовано 17 фактів протиправної діяльності волинянина.



Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.



Досудове слідство у справі завершено, матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин виготовляв фальшиві заключення про непридатність до військової служби та допомагав виїхати ухилянтам до Польщі. Така послуга вартувала 2500 доларів США.Про це повідомляє ГУНП у Волинські області.У протиправній діяльності викрили 35-річного жителя Рованців. У листопаді 2022 року фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового грошового траншу.За місцем проживання та перебування ділка проведено санкціоновані обшуки, вилучено 80 печаток, 23 штампи, бланки медичних довідок, грошові кошти.В ході досудового слідства задокументовано 17 фактів протиправної діяльності волинянина.Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.Досудове слідство у справі завершено, матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.

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