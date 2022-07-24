ПАРЄ визнала геноцидом департацію українців на територію росії, – Ірина Констанкевич
Сьогодні, 22:13
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) назвала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей окупантами на територію Росії.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.
Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути можливість кримінального переслідування цього злочину.
"Резолюція ПАРЄ ухвалена 87 голосами. Депортації і примусовому переміщенню українських дітей надана оцінка - це ГЕНОЦИД і визначається відповідальність для путінського режиму, його поплічникам-злочинцям", - написала Ірина Констанкевич.
Народна депутатка поякувала усім колегам з національних парламентів, які підтримують Україну та підкреслила - парламентська дипломатія має силу.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.
Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути можливість кримінального переслідування цього злочину.
"Резолюція ПАРЄ ухвалена 87 голосами. Депортації і примусовому переміщенню українських дітей надана оцінка - це ГЕНОЦИД і визначається відповідальність для путінського режиму, його поплічникам-злочинцям", - написала Ірина Констанкевич.
Народна депутатка поякувала усім колегам з національних парламентів, які підтримують Україну та підкреслила - парламентська дипломатія має силу.
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