Кількість загиблих в Умані зросла до 11, серед них – двоє 10-річних дітей





Про це Ігор Клименко.



Загинуло 11 людей, 9 осіб госпіталізовано.



«Ми розгорнули штаб, намети, де наші громадяни з сусідніх будинків і з будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати поки місцева влада їм надасть місця притулку. На даний момент місцева влада забезпечила кожного продуктами харчування. Також працює гаряча лінія, куди можуть звернутися рідні та близькі тих наших громадян, які проживали в цьому та інших будинках, які постраждали в цьому районі», — зазначив Ігор Клименко.





Серед загиблих — двоє 10-річних діток, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 12:00 стало відомо про 11 загиблих внаслідок ракетного удару по девʼятиповерхівці в Умані Черкаської області.Про це повідомив міністр внутрішніх справЗагинуло 11 людей, 9 осіб госпіталізовано.«Ми розгорнули штаб, намети, де наші громадяни з сусідніх будинків і з будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати поки місцева влада їм надасть місця притулку. На даний момент місцева влада забезпечила кожного продуктами харчування. Також працює гаряча лінія, куди можуть звернутися рідні та близькі тих наших громадян, які проживали в цьому та інших будинках, які постраждали в цьому районі», — зазначив Ігор Клименко.Серед загиблих — двоє 10-річних діток, повідомив голова ОВАНагадаємо, що в Умані російські ракети влучили у житловий будинок

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію