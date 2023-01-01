Кількість загиблих в Умані зросла до 11, серед них – двоє 10-річних дітей

Кількість загиблих в Умані зросла до 11, серед них – двоє 10-річних дітей
Станом на 12:00 стало відомо про 11 загиблих внаслідок ракетного удару по девʼятиповерхівці в Умані Черкаської області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загинуло 11 людей, 9 осіб госпіталізовано.

«Ми розгорнули штаб, намети, де наші громадяни з сусідніх будинків і з будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати поки місцева влада їм надасть місця притулку. На даний момент місцева влада забезпечила кожного продуктами харчування. Також працює гаряча лінія, куди можуть звернутися рідні та близькі тих наших громадян, які проживали в цьому та інших будинках, які постраждали в цьому районі», — зазначив Ігор Клименко.
Кількість загиблих в Умані зросла до 11, серед них – двоє 10-річних дітей


Серед загиблих — двоє 10-річних діток, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Нагадаємо, що в Умані російські ракети влучили у житловий будинок.

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Теги: Умань, ракети, обстріл, будинок, загиблі
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