В Умані з-під завалів багатоповерхівки дістали уже 20 тіл: рятувальні роботи продовжуються. ВІДЕО

В Умані з-під завалів багатоповерхівки дістали уже 20 тіл: рятувальні роботи продовжуються. ВІДЕО
Зранку 28 квітня під час російської атаки ракета влучила в житловий будинок в Умані Черкаської області, знищивши практично увесь під’їзд. Там триває розбір завалів, з яких дістають все більше і більше тіл загиблих.

Як повідомили в МВС України, станом на 16:45 відомо вже про 20 загиблих людей, ще 18 – поранені, 9 з них знаходяться у лікарні.

Оперативно-розшукові роботи продовжуються.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.


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Теги: Умань, ракетна атака, загиблі, Росія, Україна, війна
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