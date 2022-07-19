В Умані з-під завалів багатоповерхівки дістали уже 20 тіл: рятувальні роботи продовжуються. ВІДЕО





Як повідомили в МВС України, станом на 16:45 відомо вже про 20 загиблих людей, ще 18 – поранені, 9 з них знаходяться у лікарні.



Оперативно-розшукові роботи продовжуються.



На місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 28 квітня під час російської атаки ракета влучила в житловий будинок в Умані Черкаської області, знищивши практично увесь під’їзд. Там триває розбір завалів, з яких дістають все більше і більше тіл загиблих.Як повідомили в МВС України, станом на 16:45 відомо вже про 20 загиблих людей, ще 18 – поранені, 9 з них знаходяться у лікарні.Оперативно-розшукові роботи продовжуються.На місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

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