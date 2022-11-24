Через «Ягодин» намагалися провезти контрабанду одягу та взуття на 3,3 мільйони





Про це



Так, на митному посту «Ягодин» працівники Волинської митниці спільно з колегами із Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби звернули увагу на вантаж, задекларований як "вживаний одяг та додаткові речі до одягу, невідсортований, без індивідуальної упаковки, продезинфікований, зі ступенем зносу 25%". Товар, призначений для подальшого використання за призначенням, поставлявся насипом у поліетиленових мішках.





Однак під час повного митного огляду з відкриттям та перерахунком вантажних місць серед секонд-хенду виявили новісінькій одяг з цінниками продавця та взуття без ознак його використання.



Загалом тимчасово вилучили понад 2 тисячі пар взуття та 10 мішків футболок, сорочок, штанів весняно-осіннього чи літнього сезонів вагою 1,5 тонни.



Орієнтовна вартість предметів правопорушення за курсом Нацбанку на момент його вчинення становить 3 млн 307 тис гривень. Остаточну вартість буде визначено у ході товарознавчої експертизи.



За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом надання неправдивих відомостей щодо найменування товарів), санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.



Остаточне рішення про притягнення порушника до відповідальності прийматиме суд.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більше півтори тонни нового одягу та взуття, вартістю понад 3,3 млн грн, намагалися незаконно ввезти в Україну через митний пост «Ягодин».Про це інформує Державна митна служба України.Так, на митному посту «Ягодин» працівники Волинської митниці спільно з колегами із Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби звернули увагу на вантаж, задекларований як "вживаний одяг та додаткові речі до одягу, невідсортований, без індивідуальної упаковки, продезинфікований, зі ступенем зносу 25%". Товар, призначений для подальшого використання за призначенням, поставлявся насипом у поліетиленових мішках.Однак під час повного митного огляду з відкриттям та перерахунком вантажних місць серед секонд-хенду виявили новісінькій одяг з цінниками продавця та взуття без ознак його використання.Загалом тимчасово вилучили понад 2 тисячі пар взуття та 10 мішків футболок, сорочок, штанів весняно-осіннього чи літнього сезонів вагою 1,5 тонни.Орієнтовна вартість предметів правопорушення за курсом Нацбанку на момент його вчинення становить 3 млн 307 тис гривень. Остаточну вартість буде визначено у ході товарознавчої експертизи.За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом надання неправдивих відомостей щодо найменування товарів), санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.Остаточне рішення про притягнення порушника до відповідальності прийматиме суд.

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