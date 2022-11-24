Через «Ягодин» намагалися провезти контрабанду одягу та взуття на 3,3 мільйони

Через «Ягодин» намагалися провезти контрабанду одягу та взуття на 3,3 мільйони
Більше півтори тонни нового одягу та взуття, вартістю понад 3,3 млн грн, намагалися незаконно ввезти в Україну через митний пост «Ягодин».

Про це інформує Державна митна служба України.

Так, на митному посту «Ягодин» працівники Волинської митниці спільно з колегами із Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби звернули увагу на вантаж, задекларований як "вживаний одяг та додаткові речі до одягу, невідсортований, без індивідуальної упаковки, продезинфікований, зі ступенем зносу 25%". Товар, призначений для подальшого використання за призначенням, поставлявся насипом у поліетиленових мішках.


Однак під час повного митного огляду з відкриттям та перерахунком вантажних місць серед секонд-хенду виявили новісінькій одяг з цінниками продавця та взуття без ознак його використання.

Загалом тимчасово вилучили понад 2 тисячі пар взуття та 10 мішків футболок, сорочок, штанів весняно-осіннього чи літнього сезонів вагою 1,5 тонни.

Орієнтовна вартість предметів правопорушення за курсом Нацбанку на момент його вчинення становить 3 млн 307 тис гривень. Остаточну вартість буде визначено у ході товарознавчої експертизи.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом надання неправдивих відомостей щодо найменування товарів), санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Остаточне рішення про притягнення порушника до відповідальності прийматиме суд.

Через «Ягодин» намагалися провезти контрабанду одягу та взуття на 3,3 мільйони


Через «Ягодин» намагалися провезти контрабанду одягу та взуття на 3,3 мільйони

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Теги: контрабанда, «Ягодин»
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