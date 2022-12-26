У Брянській області знову підірвали залізницю: з колій зійшло 20 вагонів
Сьогодні, 02:05
У Брянській області Росії сьогодні зійшло з колій 20 вагонів вантажного складу через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».
Про це повідомляє РБК, із посиланням на Російську залізницю.
Окупанти заявляють, що вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні. Загалом у поїзді було 70 вагонів.
Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.
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Про це повідомляє РБК, із посиланням на Російську залізницю.
Окупанти заявляють, що вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні. Загалом у поїзді було 70 вагонів.
Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.
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