Добрі новини від ВолиньPost за 9 травня
Сьогодні, 23:23
У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 9 травня:
У Луцьку облаштували екогород, який підживлюють біовідходами. ВІДЕО
На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку створили міський екологічний город із висадженими овочевими культурами. Нині облаштовані 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень.
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У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
Світлиною перших грибів у цьому році поділився з колегами старовижівчанин. Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.
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Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 195 620 (+650) осіб,
- танків − 3 734 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
- артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
- РСЗВ − 554 (+0) од,
- засобів ППО − 307 (+1) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
- крилатих ракет − 955 (+8),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
- спеціальної техніки − 388 (+4) од.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка з нетерпінням чекає на глядачів та глядачок. Цього тижня артисти покажуть лише дві вистави, адже готуються на повну до нових!
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених українським військовим
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених нашим військовим. На марках – бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. До слова, невдовзі поштові випуски із зображеннями українських військових будуть доповнюватися новими серіями марок, які будуть присвячені Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України.
У Луцьку багатодітне подружжя під час війни усиновило п'ятеро малят
Тепер у лучан Сергія і Тетяни Шурмів 10 синів і дочок, з якими вони в цей тривожний для України час знайшли прихисток у Данії.
Вони побачилися й познайомилися у церкві євангельських християн-баптистів «Фіміам» міста Луцька, вірянами якої були. За словами Сергія, Тетяна була надто серйозною як на її літа. Якось, коли вони зустрілися, сказала: «Хочу з тобою поговорити». І поставила, як мовиться, питання в лоб: «Чого ти очікуєш від наших побачень?».
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Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року орденом «За мужність» III ступеня нагородили захисника Рудика Тараса Васильовича.
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У Луцьку облаштували екогород, який підживлюють біовідходами. ВІДЕО
На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку створили міський екологічний город із висадженими овочевими культурами. Нині облаштовані 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень.
Аби переглянути сюжет колег, натисніть на заголовок
У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
Світлиною перших грибів у цьому році поділився з колегами старовижівчанин. Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 195 620 (+650) осіб,
- танків − 3 734 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
- артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
- РСЗВ − 554 (+0) од,
- засобів ППО − 307 (+1) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
- крилатих ракет − 955 (+8),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
- спеціальної техніки − 388 (+4) од.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка з нетерпінням чекає на глядачів та глядачок. Цього тижня артисти покажуть лише дві вистави, адже готуються на повну до нових!
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених українським військовим
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених нашим військовим. На марках – бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. До слова, невдовзі поштові випуски із зображеннями українських військових будуть доповнюватися новими серіями марок, які будуть присвячені Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України.
У Луцьку багатодітне подружжя під час війни усиновило п'ятеро малят
Тепер у лучан Сергія і Тетяни Шурмів 10 синів і дочок, з якими вони в цей тривожний для України час знайшли прихисток у Данії.
Вони побачилися й познайомилися у церкві євангельських християн-баптистів «Фіміам» міста Луцька, вірянами якої були. За словами Сергія, Тетяна була надто серйозною як на її літа. Якось, коли вони зустрілися, сказала: «Хочу з тобою поговорити». І поставила, як мовиться, питання в лоб: «Чого ти очікуєш від наших побачень?».
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року орденом «За мужність» III ступеня нагородили захисника Рудика Тараса Васильовича.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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