Добрі новини від ВолиньPost за 9 травня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 9 травня:На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку створили міський екологічний город із висадженими овочевими культурами. Нині облаштовані 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень.Світлиною перших грибів у цьому році поділився з колегами старовижівчанин. Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:- особового складу − близько 195 620 (+650) осіб,- танків − 3 734 (+4) од,- бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,- артилерійських систем − 3 031 (+13) од,- РСЗВ − 554 (+0) од,- засобів ППО − 307 (+1) од,- літаків − 308 (+0) од,- гелікоптерів − 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,- крилатих ракет − 955 (+8),- кораблів/катерів − 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,- спеціальної техніки − 388 (+4) од.Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка з нетерпінням чекає на глядачів та глядачок. Цього тижня артисти покажуть лише дві вистави, адже готуються на повну до нових!У Луцьку стартував продаж марок, присвячених нашим військовим. На марках – бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. До слова, невдовзі поштові випуски із зображеннями українських військових будуть доповнюватися новими серіями марок, які будуть присвячені Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України.Тепер у лучан10 синів і дочок, з якими вони в цей тривожний для України час знайшли прихисток у Данії.Вони побачилися й познайомилися у церкві євангельських християн-баптистів «Фіміам» міста Луцька, вірянами якої були. За словами Сергія, Тетяна була надто серйозною як на її літа. Якось, коли вони зустрілися, сказала: «Хочу з тобою поговорити». І поставила, як мовиться, питання в лоб: «Чого ти очікуєш від наших побачень?».Указом Президента України№572 від 12 серпня 2022 року орденом «За мужність» III ступеня нагородили захисника Рудика