Завтра у Луцькому районі попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном

Тарасом Михном, який боровся за свободу та незалежність України.



Героя поховають у середу, 17 травня,



О 09:30 домовину з тілом воїна зустрічатимуть на перехресті вул. Горохівська, Мальовнича, Шкільна в с. Гірка Полонка.



О 10:00 – прощання з загиблим у дворі рідного дому по вул. Залізнична в с. Оздів.



Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці в м. Луцьк відбудеться чин похорону.



Поховають воїна на Алеї Слави в селі Гаразджа.



Нагадаємо, Тарас Михно 1991 року народження





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Боратинській громаді Луцького району попрощаються із 31-річним Героєм, який боровся за свободу та незалежність України.Героя поховають у середу, 17 травня, повідомили у Боратинській громаді.О 09:30 домовину з тілом воїна зустрічатимуть на перехресті вул. Горохівська, Мальовнича, Шкільна в с. Гірка Полонка.О 10:00 – прощання з загиблим у дворі рідного дому по вул. Залізнична в с. Оздів.Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці в м. Луцьк відбудеться чин похорону.Поховають воїна на Алеї Слави в селі Гаразджа.Нагадаємо, Тарас Михно 1991 року народження загинув 10 травня у місті Куп’янськ Харківської області.

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