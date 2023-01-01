Завтра у Луцькому районі попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном

Завтра у Луцькому районі попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном
У Боратинській громаді Луцького району попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном, який боровся за свободу та незалежність України.

Героя поховають у середу, 17 травня, повідомили у Боратинській громаді.

О 09:30 домовину з тілом воїна зустрічатимуть на перехресті вул. Горохівська, Мальовнича, Шкільна в с. Гірка Полонка.

О 10:00 – прощання з загиблим у дворі рідного дому по вул. Залізнична в с. Оздів.

Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці в м. Луцьк відбудеться чин похорону.

Поховають воїна на Алеї Слави в селі Гаразджа.

Нагадаємо, Тарас Михно 1991 року народження загинув 10 травня у місті Куп’янськ Харківської області.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів
Сьогодні, 12:23
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліції за 1000 гривень
Сьогодні, 12:10
Завтра у Луцькому районі попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном
Сьогодні, 12:05
Волинянин убив людину та втік за кордон: його затримали у Польщі
Сьогодні, 11:53
Шість років не виходить з коми: у Луцьку судили водія маршрутки, який збив хлопця
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук
Сьогодні, 12:45
Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів
Сьогодні, 12:23
ДБР повідомило про підозру військовому, який здав в полон 277 морпіхів у Маріуполі ДБР повідомило про підозру військовому, який здав в полон 277 морпіхів у Маріуполі
Сьогодні, 11:12
Завтра на Волині прощатимуться із 22-річним Героєм Дмитром Півнем Завтра на Волині прощатимуться із 22-річним Героєм Дмитром Півнем
Сьогодні, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня
Сьогодні, 13:00
 0
У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук
Сьогодні, 12:45
 0
Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів
Сьогодні, 12:23
 0
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліції за 1000 гривень
Сьогодні, 12:10
 0
Завтра у Луцькому районі попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8