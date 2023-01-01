У Луцьку через паління в ліжку загорілася квартира. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
У Луцьку в багатоповерхівці сталася пожежа через куріння у ліжку власника помешкання.
Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.
Пожежа виникла пообіді у вівторок, 16 травня, у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Сухомлинського.
На місці працювали кілька екіпажів пожежників.
Як згодом стало відомо, у квартирі загорівся матрац. За попередньою інформацією, загорання трапилось в результаті необережного куріння власником квартири.
Відтак, вогнеборці оперативно приборкали вогонь, завдяки чому пожежа не встигла поширитись.
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Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.
Пожежа виникла пообіді у вівторок, 16 травня, у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Сухомлинського.
На місці працювали кілька екіпажів пожежників.
Як згодом стало відомо, у квартирі загорівся матрац. За попередньою інформацією, загорання трапилось в результаті необережного куріння власником квартири.
Відтак, вогнеборці оперативно приборкали вогонь, завдяки чому пожежа не встигла поширитись.
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