У Луцьку через паління в ліжку загорілася квартира. ВІДЕО

У Луцьку через паління в ліжку загорілася квартира. ВІДЕО
У Луцьку в багатоповерхівці сталася пожежа через куріння у ліжку власника помешкання.

Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.

Пожежа виникла пообіді у вівторок, 16 травня, у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Сухомлинського.

На місці працювали кілька екіпажів пожежників.

Як згодом стало відомо, у квартирі загорівся матрац. За попередньою інформацією, загорання трапилось в результаті необережного куріння власником квартири.

Відтак, вогнеборці оперативно приборкали вогонь, завдяки чому пожежа не встигла поширитись.


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Теги: пожежа, Луцьк, паління в ліжку
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