Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок

Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок
Автомобілі на війні часто потрапляють під обстріли, тому замість них треба завозити щоразу нові або ремонтувати ті, що вціліли. Зараз бійцям із 12 ОТБ 2-ї роти потрібна фінансова підтримка: хлопці збирають кошти на відновлення автівок.

Про це розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost рідні та друзі одного з волинських бійців, який зараз перебуває на Авдіївському напрямку.

"До мене звернулись за допомогою хлопці з 12 ОТБ 2-ї роти для відкриття збору коштів на відновлення автівок, щоб виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку. Кожна ваша гривня важлива, кожен репост і посильна допомога. Давайте разом допоможемо", - пише Тетяна.
Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок

Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за покупкою й ремонтом кожної автівки для наших бійців перебувають десятки людей.

Щоб долучитися до допомоги бійцям на фронті, ви можете надіслати кошти за реквізитами:

4441 1144 6269 7952

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Дружина священика. Мама двох


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, допомога, кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині на три дні перекрили залізничний переїзд
Сьогодні, 12:00
Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок
Сьогодні, 11:40
СБУ викрила блогерів, які «засвітили» роботу ППО під час удару рф по Києву
Сьогодні, 11:10
У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
11-річна онкохвора волинянка малює картини, а кошти від їх продажу передає українським захисникам 11-річна онкохвора волинянка малює картини, а кошти від їх продажу передає українським захисникам
09 травень, 09:47
Регіон Латвії передав громаді з Волині медичний автомобіль для ЗСУ Регіон Латвії передав громаді з Волині медичний автомобіль для ЗСУ
02 травень, 02:17
«Важливіше за м’яско та пасочки»: волонтери з Волині просять донатити для військових гроші замість продуктів «Важливіше за м’яско та пасочки»: волонтери з Волині просять донатити для військових гроші замість продуктів
08 квітень, 02:17
З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО
20 лютий, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині на три дні перекрили залізничний переїзд
Сьогодні, 12:00
 0
Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок
Сьогодні, 11:40
 0
СБУ викрила блогерів, які «засвітили» роботу ППО під час удару рф по Києву
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8