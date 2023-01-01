Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок
Сьогодні, 11:40
Автомобілі на війні часто потрапляють під обстріли, тому замість них треба завозити щоразу нові або ремонтувати ті, що вціліли. Зараз бійцям із 12 ОТБ 2-ї роти потрібна фінансова підтримка: хлопці збирають кошти на відновлення автівок.
Про це розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost рідні та друзі одного з волинських бійців, який зараз перебуває на Авдіївському напрямку.
"До мене звернулись за допомогою хлопці з 12 ОТБ 2-ї роти для відкриття збору коштів на відновлення автівок, щоб виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку. Кожна ваша гривня важлива, кожен репост і посильна допомога. Давайте разом допоможемо", - пише Тетяна.
Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за покупкою й ремонтом кожної автівки для наших бійців перебувають десятки людей.
Щоб долучитися до допомоги бійцям на фронті, ви можете надіслати кошти за реквізитами:
4441 1144 6269 7952
Про це розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost рідні та друзі одного з волинських бійців, який зараз перебуває на Авдіївському напрямку.
"До мене звернулись за допомогою хлопці з 12 ОТБ 2-ї роти для відкриття збору коштів на відновлення автівок, щоб виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку. Кожна ваша гривня важлива, кожен репост і посильна допомога. Давайте разом допоможемо", - пише Тетяна.
Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за покупкою й ремонтом кожної автівки для наших бійців перебувають десятки людей.
Щоб долучитися до допомоги бійцям на фронті, ви можете надіслати кошти за реквізитами:
4441 1144 6269 7952
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