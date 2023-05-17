Влітку можуть мобілізувати три категорії чоловіків: кому слід чекати повісток





"



Відповідно до законодавства України, отримати повістку можуть усі чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від стану здоров'я чи соціального статусу.



Мобілізації підлягають такі категорії громадян:



– придатні або обмежено придатні на час воєнного стану віком від 28 до 60 років;



– придатні або обмежено придатні на час воєнного стану від 18 до 27 років, які стоять на військовому обліку запасу, що проходять строкову службу;



– виключені та зняті з військового обліку (власники "білого квитка"), визнані ВВК придатними або обмежено придатними під час військового стану, якщо не скоїли тяжкий злочин.



Нагадаємо, якщо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до кінця серпня. Цього літа Територіальні центри комплектування (ТЦК) ЗСУ продовжать вручати повістки для уточнення мобілізаційних резервів, насамперед це стосуватиметься трьох категорій громадян. Апостроф " розповідає, хто саме підпадає влітку під мобілізацію.Відповідно до законодавства України, отримати повістку можуть усі чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від стану здоров'я чи соціального статусу.Мобілізації підлягають такі категорії громадян:– придатні або обмежено придатні на час воєнного стану віком від 28 до 60 років;– придатні або обмежено придатні на час воєнного стану від 18 до 27 років, які стоять на військовому обліку запасу, що проходять строкову службу;– виключені та зняті з військового обліку (власники "білого квитка"), визнані ВВК придатними або обмежено придатними під час військового стану, якщо не скоїли тяжкий злочин.Нагадаємо, якщо особу визнали обмежено придатною, вона може служити в армії під час воєнного стану.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію