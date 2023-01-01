На війні загинув 21-річний Герой з Луцького району Роман Романюк

На війні загинув 21-річний Герой з Луцького району Роман Романюк
На війні з російськими окупантами загинув 21-річний Герой з Берестечківської громади Роман Володимирович Романюк.

Інформацію про загибель Героя виданню ВСН підтвердив голова Берестечківської громади Ігор Грудзевич.

Відомо, що Герой зник 19 квітня 2023 року у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. Рідні до останнього сподівалися, що Роман живий, проте, на жаль, 23 травня їм повідомили гірку звістку.

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Теги: війна, Росія, Україна
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