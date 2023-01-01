На війні загинув 21-річний Герой з Луцького району Роман Романюк

Роман Володимирович Романюк.



Інформацію про загибель Героя виданню Ігор Грудзевич.



Відомо, що Герой зник 19 квітня 2023 року у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. Рідні до останнього сподівалися, що Роман живий, проте, на жаль, 23 травня їм повідомили гірку звістку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув 21-річний Герой з Берестечківської громадиІнформацію про загибель Героя виданню ВСН підтвердив голова Берестечківської громадиВідомо, що Герой зник 19 квітня 2023 року у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. Рідні до останнього сподівалися, що Роман живий, проте, на жаль, 23 травня їм повідомили гірку звістку.

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